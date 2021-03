Borsa: Europa positiva con le Tlc, Milano +0,8%

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 15 MAR – Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo, sostenute dalle Tlc (+0,9%) e dall’hi-tech (+0,8%). I mercati hanno accolto positivamente i dati sulla produzione industriale cinese mentre si attende la riunione di mercoledì della Fed. In rialzo i future statunitensi con Wall Street che avvierà la seduta alle 14:30 con l’introduzione dell’ora legale. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è in calo dello 0,22% a 1,1934 a Londra.

L’indice stoxx 600 avanza dello 0,4%. In rialzo Milano (+0,8%), Madrid (+0,6%), Londra e Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,2%). Nel Vecchio continente è in calo l’energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio in rialzo.

A Piazza Affari corrono Terna (+4,4%) e Stellantis (+3,1%).

Bene Pirelli (+1,9%) e Leonardo (+1,8%). In positivo le banche con Mediobanca (+2,2%), Unicredit (+1%), Banco Bpm (+0,8%), Intesa (+0,6%), Bper e Mps (+0,2%). In fondo al listino Tenaris (-1,2%) e Nexi (-1%). Gira in calo Tim (-0,5%) e Enel (-0,8%).

Male anche Atlantia (-0,6%) e Mediaset (-0,3%). In forte calo Astaldi (-14%) con la definizione del concambio e l’integrazione in Webuild (+7%). (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest