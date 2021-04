Borsa: Europa positiva dopo record Wall Street, Milano +0,5%

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 06 APR – Borse europee positive alla ripresa dopo il lungo ponte di Pasqua, all’indomani nel nuovo record segnato da Wall Street a seguito dei dati Usa, del piano Biden e dell’accelerazione sui vaccini nel Paese. L’effetto vaccini si fa sentire anche a Londra (+1,12%), che guida i rialzi nel Vecchio Continente davanti a Francoforte (+1,07%), Madrid (+0,9%), Milano e Parigi, in coda con un rialzo dello 0,55% per entrambe. Negativi i futures in vista di prese di beneficio.

Peggio delle stime il tasso di disoccupazione italiano, atteso quello dell’Ue insieme al Redbook americano sul commercio e alle scorte settimanali di greggio. Sale a 97,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento decennale in crescita di 4 punti allo 0,669%, mentre proseguono in positivo il greggio (Wti +1,55% a 59,56 dollari al barile) e i metalli a partire dall’oro (+0,56% a 1.733,72 dollari l’oncia). Corre Bp (+2,9%) sulla Piazza di Londra che ha raggiunto in anticipo di un anno l’obiettivo di portare il proprio indebitamento netto a 35 milioni di dollari (29,62 milioni di euro). Più caute Shell (+0,74%) e Total (+0,1%), fiacca Eni (-0,32%). In campo bancario fiacca Intesa (-0,06%) e debole Credit Suisse (-0,6%), che ha preannunciato una perdita trimestrale a causa delle svalutazioni per il fallimento del fondo speculativo Archegos. Di segno opposto l’andamento di Bbva (+2,92%), Sabadell (+2,5%), Santander (+2%) e Barclays (+1,85%). Brilla Cnh (+3,1%) in attesa di novità nella trattativa su Iveco con con la cinese Faw. Brillante Volkswagen (+1,91%), cauta Stellantis (+0,9%), debole Ferrari (-0,4%). Acquisti sugli estrattivo-minerari Antofagasta (+3,66%), Anglo American (+3,43%), Rio Tinto (+3%) e Bhp (+3,1%) insieme ad ArcelorMittal (+2,94%), spinte dalle quotazioni dei metalli. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest