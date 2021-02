Borsa: Europa procede cauta, Milano rallenta

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 04 FEB – Le Borse in Europa procedono caute.

Londra si appiattisce (+0,2%), Parigi sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,28%, Madrid dello 0,25% e Milano, dopo il rally della vigilia, riflette (+0,05%) e aspetta l’esito delle consultazioni di Mario Draghi.

Secondo gli analisti l’attenzione del mercato si sposta per un momento dai timori per il virus e la politica ai fondamentali delle società che oggi annunciano i conti. “Nel complesso, gli utili sono migliori del previsto, con una attesa positiva per l’anno, ma gli investitori ne stanno approfittando anche per vendere, quindi non vediamo progressi sostenuti” commenta Ricardo Gil, responsabile dell’asset allocation presso Trea Asset Management a Madrid.

Bayer si mette in luce (+4,7%) dopo l’annuncio del suo piano per risolvere le controversie legali, in particolare legate al suo diserbante cancerogeno. Deutsche Bank delude gli analisti che si aspettavano di più e cede il 2,2%, Unilever affonda (-4,6%) con i margini che non raggiungono gli obiettivi, (ANSA).







