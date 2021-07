Borsa: Europa prosegue di buon passo dopo Ny, Milano +1,3%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 09 LUG – Le Borse europee proseguono ben intonate con l’avvio di Wall Street con i listini che sembrano, almeno per il momento, aver messo in soffitta i timori sulla variante Delta del Covid. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, conferma il punto percentuale di rialzo. Così come restano in evidenza materie prime, immobiliare e finanziari.

Parigi è la maglia rosa (+1,66%). A seguire Milano (+1,3%) e Francoforte (+1,06%). Più contratta Londra (+0,6%). Sale il petrolio con il wti che sfiora i 74 dollari al barile. E si apprezza anche l’euro che quota 1,1867 dollari. Mentre lo spread tra Btp e Bund torna a 106 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,76%.

A Piazza Affari resta in luce il credito con la exploit di Banco Bpm (+4,2%). Di contro è pesante Amplifon (-5,8%) che paga, come altri competitor europei, lo ordine esecutivo del presidente americano Joe Biden che mira ad abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione vendibili al banco delle farmacie così come gli apparecchi acustici. (ANSA).







