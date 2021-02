Borsa: Europa prosegue positiva, Milano +1,3

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 08 FEB – Le Borse europee proseguono stabilmente in rialzo con Piazza Affari (+1,2%) che indossa la maglia rosa, in attesa del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Tra i listini del Vecchio continente si respira ottimismo per la ripresa economica dopo il calo dei contagi da coronavirus. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro prosegue in lieve calo a 1,2029.

In rialzo Londra (+0,8%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,1%). A Piazza Affari, con lo spread tra Btp e Bund sceso a 95 punti base, si registra lo sprint del comparto bancario. Vola Mps (+13%), dopo che il fondo Apollo ha chiesto di accedere alla data room della banca senese ed in vista dei conti annuali. In rialzo anche Bper (+7%), Banco Bpm (+4%), Unicredit (+3,7%) e Intesa Sanpaolo (+2,7%).

Performance positiva anche per Mediobanca (+2,8%), Unipol (+4%) e Poste (+2,2%). Con il petrolio in rialzo si mostrano positive anche Saipem (+1,7%), Tenaris (+0,5%), Eni (+0,1%).

Seduta in calo per Campari (-0,5%), Diasorin (-0,7%), Amplifon (-0,5%) e Inwit (-0,2%). (ANSA).







