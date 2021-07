Borsa: Europa rallenta in attesa Wall Street, piatta Milano

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 16 LUG – Le Borse europee rallentano in attesa dell’avvio di Wall Street dove i future sono in positivo.

Dopo un iniziale e timido tentativo di rialzare la testa, i listini del Vecchio continente prendono strane diverse. Sui mercati restano le preoccupazioni per l’eventuale impatto che l’inflazione potrà avere sulle decisioni delle banche centrali e sulla ripresa economica. Sotto i riflettori anche la produzione del petrolio in vista di un accordo tra i Paesi dell’Opec+. Con la stagione estiva ormai iniziata non allenta la presa il coronavirus che vede un aumento dei contagi per effetto della variante delta.

Nell’ambito di questo scenario l’indice d’area Stoxx 600 è poco mosso (-0,05%). In negativo Parigi (-0,5%) e Francoforte (-0,1%), piatta Milano (-0,07%) mentre sono in moderato rialzo Londra (+0,2%) e Madrid (+0,1%). Pesa la moda (-1,7%), nonostante i risultati in crescita di alcune principali società.

Scivola Burberry (-4%), Lvmh (-1,5%), Richemont (-1,7%) , Hermes (-2%). In altalena anche l’energia (-0,3%), con il prezzo del petrolio Wti che sfiora i 72 dollari al barile (+0,4%) e il brent a 73,70 dollari (+0,3%).

A Piazza Affari andamento negativo per Mediaset (-2,6%).

Vendite sul lusso con Moncler (-1,9%), Tod’s (-2%), Ferragamo (-1,5%) mentre sale Cucinelli (+0,7%). Male le banche con Banco Bpm (-1,2%), Bper (-1,4%) , Unicredit (-0,4%) e Intesa (-0,2%).

In rialzo Recordati (-0,9%), dopo il rafforzamento della governance. Bene anche Cerved (+1,5%) che si porta a 10,08 euro, sopra il prezzo dell’opa. In luce Tim (+1,2%) e Azimut (+1%).

(ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest