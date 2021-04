Borsa: Europa resiste a calo indici Zew, Milano +0,55%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 13 APR – Resistono le borse europee al calo segnato dagli indici Zew, che misurano le condizioni economiche e il sentimento sull’economia tedesca, allargando il campo anche all’Ue. Milano si conferma la migliore (+0,55%), seguita da Francoforte e Parigi (+0,3% entrambe), mentre Londra (-0,07%) e Madrid (-0,1%) tornano in territorio negativo. Contrastati i futures Usa in attesa del report mensile dell’Opec, dell’inflazione americana in marzo, del Red Book sul commercio, degli interventi di 4 membri del Fomc della Fed e delle scorte settimanali di greggio. Risale sopra i 60 dollari al barile il Wti (+0,99% a 60,29 dollari), mentre si confermano negativi i metalli ad eccezione del ferro (+2,58% a 1.015,5 dollari la tonnellata) e dell’acciaio (+1,28% a 5.062 dollari la tonnellata). Sale il dollaro sia sull’euro che sulla sterlina, così come lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si porta a 105,4 punti.

Acquisti su Porsche Holding (+2,19%), a monte della catena di controllo di Volkswagen (+0,74%), sull’ennesimo ritorno di fiamma di una possibile quotazione di Porsche. Corre in Piazza Affari Cnh (+1,85%), all’indomani dell’accordo con Plus sui camion a guida autonoma e in attesa di sviluppi della trattativa su Iveco con la cinese Faw. Bene i produttori di semiconduttori Stm (+1,6%), Asm (+1,7%) ed Asml (+1,2%) insieme ai bancari Bnp (+1,85%), Intesa (+1,35%), SocGen (+1,13%) e Santander (+0,86%).

Più caute Unicredit (+0,66%), Banco Bpm e Bper (+0,68% entrambe). Riducono il calo Shell (-0,67%) e Bp (-0,2%) e migliorano invece Total (+0,9%) ed Eni (+0,8%). Contrastate Acs (-0,87%), che ha messo sul piato fino a 10 miliardi su Aspi e Atlantia (+0,86%), in attesa che quest’ultima decida se optare per l’offerta spagnola o per quella di Cdp insieme ai fondi infrastrutturali di Blackstone e Macquarie. (ANSA).







