Borsa: Europa riduce calo con Wall Street, Milano -1,5%

(ANSA) – MILANO, 27 GEN – Riducono il calo gli indici di borsa europei insieme ai listini Usa nell’ultima ora di contrattazioni per il Vecchio Continente. In attesa della decisione della Fed sui tassi, che verranno lasciati presumibilmente invariati, gli indici Usa cedono circa l’1% e, di conseguenza, si attenua la tensione su Francoforte (-1,8%), Milano (-1,5%), Madrid e Londra (-1,4% entrambe) e Parigi (-1,3%). Si assesta poco sopra quota 120 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre il greggio riprende a salire timidamente (Wti +0,32% a 52,77 dollari al barile). Proseguono le vendite sui bancari Bnp (-4,2%), Santander (-3,47%) e Intesa (-2,3%), mentre appare più cauta Unicredit (-1,68%) in attesa della decisione del Cda sulla nomina del nuovo Ad, che potrebbe essere Andrea Orcel. Sotto pressione i tecnologici Asm (-4,5%), Infineon (-4,2%) ed Stm (-2,45%), oggetto di prese di beneficio, mentre in campo farmaceutico scivola AstraZeneca (-2,84%), convocata dall’Ue sui ritardi nelle consegne dei vaccini.

Pesanti gli automobilistici Stellantis (-3,37%) e Daimler (-3%), più cauti i petroliferi Bp (-1,66%), Total (-1,36%) e Shell (-1%) e soprattutto Eni (-0,45%). (ANSA).







