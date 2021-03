Borsa: Europa sale con fiducia Pmi, attesa Fed, Milano +0,9%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 03 MAR – Borse europee in allungo, guidate da Londra (+1,2%) e Francoforte (+1%) , mentre Milano, Parigi e Madrid salgono dello 0,9% circa. Meglio delle stime la fiducia dei manager (Pmi) di Italia, Spagna, Francia e dell’Ue, inferiore alle stime quella della Germania, mentre è atteso nel pomeriggio l’analogo dato Usa. Meglio delle stime il Pil trimestrale dell’Italia (-1,9%). Oltreoceano è prevista inoltre la diffusione del Beige Book della Fed, sullo stato dell’economia dell’Unione. In calendario numerosi interventi di banchieri centrali, dal presidente della Bundesbank Jens Weidmann a Fabio Panetta e Luis De Guindos della Bce, per proseguire con Raphael Bostic della Fed di Atlanta e Charles Evans della Fed di Chicago. Stabile sopra i 101 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento decennale in rialzo di 0,7 punti allo 0,68%. Tiene il greggio (Wti +0,12% a 59,82 dollari al barile) anche se sotto quota 60, in attesa del summit dei Paesi dell’Opec in calendario per domani.

Gli acquisti si concentrano sugli automobilistici Stellantis (+2,2% a Milano e a Parigi) dopo i conti che, secondo il Gruppo hanno evidenziato una “elevata redditività” nonostante il Covid 19. Fa meglio Volkswagen (+4,76%), il cui prezzo obiettivo è stato alzato da 200 a 300 euro dagli analisti di Ubs. Bene Daimler (+2%), Bmw (+2,8%) e Renault (+4,58%), che ha annunciato un investimento di 1,1 miliardi di real brasiliani (16 milioni di euro) nel Paese sudamericano. Positivi i petroliferi Eni (+1,45%), Shell (+1,23%), Bp (+1,13%) e Total (+0,82%). Sugli scudi SocGen (+3,26%), Santander (+3,13%), Bbva (+2,9%), Barclays (+2,7%) e Bnp (+2,2%), insieme alle italiane Unicredit (+2,51%), Banco Bpm (+2,4%) e Intesa Sanpaolo (+2,3%). Più caute Bper (+1,3%) ed Mps (+1%). (ANSA).







