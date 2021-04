Borsa: Europa sale con fiducia ripresa, corrono Edf e Amundi

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 07 APR – Borse europee in cauto rialzo, con Londra che allunga il passo nel giorno in cui iniziano le vaccinazioni con il siero di Moderna in Gran Bretagna. Il Ftse 100 sale dello 0,9%, staccando Francoforte (+0,1%), Parigi (+0,3%) e Milano (+0,2%).

L’indice Stoxx 600 ritocca i massimi pre-covid segnati ieri, in scia all’ottimismo sulla ripresa economica globale, alimentato dalle previsioni dell’Fmi, e dalla fiducia nel prolungato sostegno di banche centrali e governi, sostegno di cui si cercheranno conferme nelle minute della Fed che verranno pubblicate stasera. In questa direzione vanno anche i dati pmi sui servizi a marzo, migliori delle attese nell’Eurozona, in Francia e in Germania.

A Parigi si mette in luce Edf (+6,7%), spinta dalle indiscrezioni su un piano da 10 miliardi di euro dello Stato francese per acquistare le minoranze del colosso elettrico. Bene Amundi (+3%) dopo l’accordo per acquistare Lyxor. Poco mossa Ryanair che prevede una perdita fino a 850 milioni nel 2020-21 e un esercizio in pareggio quest’anno. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest