Borsa: Europa si conferma in rialzo, Milano +0,4%

(ANSA) – MILANO, 07 LUG – Proseguono in positivo le Borse europee a metà seduta con l’indice d’area lo Stoxx 600 che sale di oltre mezzo punto. Nonostante i timori per il Covid, sui listini prevale l’ottimismo con l’economia europea che rimbalza più rapidamente delle attese tanto che la Commissione europea stima che il Pil “tornerà ai livelli pre-crisi nell’ultimo trimestre del 2021 sia nella Ue che nella zona euro”.

In evidenza in particolare i titoli legati all’informatica, all’edilizia e alla chimica. Continua a salire il petrolio con il wti a quota 74,6 dollari al barile. I future su Wall Street sono in rialzo in attesa dei verbali stasera della Fed. Tra le singole Piazze è in luce Francoforte (+0,75%) nonostante il lieve calo (-0,3%) della produzione industriale tedesca a maggio a dispetto di stime di un +0,5%. Sotto la lente Daimler che sul Dax cede l’1,9% con l’azione legale collettiva promossa dall’associazione dei consumatori tedeschi nell’ambito del dieselgate. Londra guadagna invece lo 0,66% mentre Parigi è piatta.

Milano tiene con un +0,38% e il Ftse Mib sopra i 25mila punti. Resta l’evidenza di Buzzi (+3,8%) mentre si sgonfia Autogrill (+0,15%) dopo la corsa in avvio con il gruppo che davanti a indiscrezioni su un’alleanza con il gruppo svizzero Dufry ha replicato che “ad oggi nessuna ipotesi di operazione straordinaria è al vaglio” del cda. Tra i peggiori Saipem (-1,28%) e Tim (-1,56%). Lo spread tra Btp e Bund è a 101,5 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,73%.

Fronte cambi l’euro è a 1,1819 dollari. (ANSA).







