Borsa: Europa stabile dopo avvio Wall Street, Milano +0,1%

(ANSA) – MILANO, 29 APR – Le Borse europee si mostrano poco mosse dopo il dato del Pil Usa cresciuto del 6,4% e l’avvio di Wall Street. Milano resta la più cauta con un marginale +0,1%.

Tra le altre Piazze Londra e Parigi guadagnano rispettivamente lo 0,59% e lo 0,41% mentre Francoforte cede lo 0,45% con la disoccupazione in salita in Germania. L’indice d’area, lo Stoxx 600, guadagna oltre un quarto di punto con acquisti su energia e titoli legati all’informatica. Ad incidere sul Ftse Mib le vendite su Tenaris (-6,73%) dopo la trimestrale, Stellantis (-2,52%). E sempre in scia ai conti,vendite su Saipem (-2,23%) e Amplifon (-1,78%). Nel senso opposto Stm che guadagna il 4,2% così come, fuori dalle blue chip, Mediaset (+6,95%) verso l’assemblea straordinaria per la sede legale in Olanda.

Lo spread tra Btp e Bund sale a 111 punti. Fronte cambi l’euro è poco variato e passa di mano a 1,2121 dollari. Il petrolio è in rialzo con il wti a 65,3 dollari al barile e non arresta la sua corsa il rame che riaggancia i 10 mila dollari la tonnellata. (ANSA).







