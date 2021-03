Borsa: Europa tiene in attesa Fed, Londra +0,5%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 16 MAR – I mercati azionari del Vecchio continente tengono su posizioni marginalmente positive in attesa dell’avvio della riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal reserve, che si apre oggi e darà i suoi risultati domani. Francoforte è di qualche frazione la Borsa migliore in Europa con un aumento dello 0,6%, seguita da Londra che cresce di mezzo punto, Milano in aumento dello 0,4% con l’indice Ftse Mib, mentre Madrid e Amsterdam salgono dello 0,3%.

Piatta Parigi.

Sul listino londinese in particolare AstraZeneca resta molto forte con un aumento superiore al 3% nonostante lo stop alla somministrazione del suo vaccino anti Covid in molti Paesi europei: il titolo è sostenuto infatti dalla definizione della cessione della quota del gruppo farmaceutico in Viela Bio, che ha portato a una plusvalenza di 775 milioni di dollari.

A Parigi bene Iliad, che sale del 4% dopo i conti, mentre in Piazza Affari sempre molto forti Banco Bpm (+4%) e Bper (+2,6%), spinte dalle ipotesi di rilancio del processo di aggregazione nel settore, con Unicredit e Mediobanca che crescono dell’1,7%, mentre Mps sale oltre il punto percentuale. Su Leonardo si confermano gli acquisti (+2%) dopo l’avvio del collocamento a New York di una quota di minoranza di Drs, mentre scivola Eni che cede un punto percentuale sulle incertezze del prezzo del petrolio.

Spread Btp/Bund sostanzialmente stabile poco sopra quota 94 punti base. (ANSA).







