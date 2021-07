Borsa: Europa viaggia in positivo, Milano la migliore (+0,7%)

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 23 LUG – Borse europee con trend positivo nell’ultima seduta di una settimana segnata dal tonfo di lunedì sui timori della variante Delta del Covid. I listini si mostrano in ripresa anche all’indomani delle indicazioni arrivate dalla Bce che proseguirà nella sua politica accomodante. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna più di mezzo punto con le evidenze in particolare di industriali e dei titoli legati all’informatica. Buon passo anche dell’energia mentre il petrolio con il wti viaggia poco sotto i 72 dollari al barile. Tra le singole Piazze, Londra guadagna lo 0,58%, Parigi lo 0,55%, Francoforte lo 0,53%.Svetta Milano con un +0,7% con le evidenze di Azimut (+2,4%) recentemente confermata ‘overweight’ (sottopesata) da da Barclays e Tenaris (+2,3%).

Sul fronte macro sono arrivate buone indicazioni dal Pmi tedesco salito oltre le attese a luglio. Sotto le stime invece quello francese. Si riduce leggermente lo spread tra Btp e Bund che viaggia in area 104 punti con il rendimento del decennale italiano sotto lo 0,63%. Negativo il quinquennale (-0,03%). Sul fronte dei cambi l’euro resta poco mosso a 1,1779 sul dollaro.

(ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest