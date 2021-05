Borsa: giù Milano (-0,5%), pesano i dividendi, non per Bper

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 24 MAG – In calo Piazza Affari (-0,5%), sotto il peso dello stacco cedola per 18 società ad alta capitalizzazione, pari a un monte dividendi da 5 miliardi di euro, ovvero lo 0,89% del Ftse Mib. Un peso che lascia Milano in negativo, mentre vanno leggermente meglio le altre principali Borse europee.

Sull’indice principale di Piazza Affari incidono in negativo, a proposito di giornata di dividendi, soprattutto Italgas (-5,2%) e le assicurazioni, da Generali (-4,9%) a Unipol (-3,7%), così come A2a (-3%), Eni (-2,6%), Inwit (-2%), Prysmian (-1,9%) e Azimut (-1,8%). Logica opposta per Amplifon (+1,6%), che guadagna pur col dividendo. Bene le banche, mentre lo spread sfiora i 117 punti. In particolare, nonostante lo stacco cedola, sale Bper (+4,7%), spinta da ipotesi di aggregazioni, che favoriscono anche Banco Bpm (+1,8%). Su anche Banca Generali (+1,4%) e Unicredit (+0,5%), mentre il dividendo frena Intesa (-0,5%).

Tra i titoli in rialzo Saipem (+0,9%), Poste e Moncler (+0,8% entrambi), Leonardo (+0,7%). (ANSA).







