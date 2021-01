Borsa: l’Europa sale guardando anche alla Fed, Londra +0,6%

Pubblicità

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo nella prima parte della seduta: la Borsa di Londra e quella di Madrid crescono dello 0,6%, Parigi dello 0,8%, ma è soprattutto Francoforte a spingere con un aumento dell’1,2%. In positivo anche Milano, con l’indice Ftse Mib in rialzo dello 0,6% e gli operatori che per ora sembrano guardare molto marginalmente alla crisi di Governo.

Nessuna tensione al momento infatti anche sui titoli di Stato italiani, con lo spread con la Germania che scende anzi a 120 punti base rispetto ai 123 dell’apertura. L’attesa sembra concentrata soprattutto sul meeting del Federal Open Market Committee della Fed che termina domani e che potrebbe chiarire la politica monetaria statunitense.

In Piazza Affari sprint di Nexi (+3% a 14,8 euro), sempre in rialzo di due punti percentuali Cattolica, con Stellantis e Mediaset che crescono dell’1,6% e Tim di un punto e mezzo.

Generalmente piatte le banche, riduce fortemente le perdite dell’avvio Prysmian (-0,4%), qualche vendita su Atlantia (-0,7%) e sempre debole Diasorin, in calo di un punto percentuale e mezzo.







