Borsa: meglio Milano (+1,3%) con banche e industria, su Cnh

(ANSA) – MILANO, 05 MAG – In rimbalzo Piazza Affari (+1,3%) rispetto alla vigilia, mentre attende tra i dati macroeconomici di giornata il Pmi. A trainare il listino principale sono le banche e l’industria. In lieve rialzo verso 110 punti lo spread Btp-Bund e sale molto Fineco (+2,2%), ma guadagnano anche Intesa (+1%9 nel giorno dei conti, e Unicredit (+0,6%) nella giornata del Cda e alla vigilia della diffusione dei dati del trimestre.

Netto il salto di Cnh (+2,7%), molto bene Buzzi (+2,4%) e sale Atlantia (+1,6%). Tra le auto prende terreno Stellantis (+1,7%) dopo i conti e la conferma della guidance dell’anno, la migliore del comparto in Europa, in attesa di altre trimestrali, mentre è debole Ferrari (-0,06%). Senza grande entusiasmo Italgas (+0,6%) nonostante il trimestre in crescita.

Ottimisti i petroliferi, con in testa Tenaris (+2,2%), seguita da Eni (+1,1%) e Saipem (+0,4%), col greggio in rialzo (wti +0,6%) a 66,1 dollari al barile, mentre in giornata sono attesi i dati sulle scorte settimanali di greggio secondo l’Eia.

Bene tra i farmaceutici Diasorin (+1,8%), in positivo Poste (+1%) (ANSA).







