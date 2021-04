Borsa: Milano -0,39% con Mediaset e Juve

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 20 APR – La Borsa d Milano si conferma debole nei primi scambi. Il Ftse Mib perde lo 0,39% a 24.600 punti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile 102 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,79%.

A Piazza Affari tra i big si mettono in luce Mediolanum (+1,85%), Cnh (+1,92%), Banca Generali (+1,66%) mentre cedono Banco Bpm (-1,5%), Generali (-1,28%) e Recordati (-0,96%).

Fuori dal paniere principale realizzi sulla Juventus (-6%), dopo il rally della vigilia sull’annuncio della Superlega. Vendite anche su Mediaset (-3%) all’indomani della decisione del Tribunale di Milano che ha condannato Vivendi a risarcire Mediaset per il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi In calo il Creval (-1,06) a 12,1 euro, sotto i 12,20 dell”offerta di rilancio (12,50 con extra bonus di 30 cent se l’adesione copre il 90%) del Credit Agricole Italia che nella serata di ieri ha ribadito che il corrispettivo è quello “finale e definitivo”. L’opa si chiude domani. (ANSA).







