Borsa: Milano (+0,4%) maglia rosa in Europa dopo inflazione

(ANSA) – MILANO, 31 MAG – La Borsa di Milano (+0,4%) procede stabilmente in rialzo e indossa la maglia rosa in Europa dopo il dato sull’inflazione. A Piazza Affari rally di Cattolica (+12,5%), dopo l’opa di Generali (+0,4%), e Retelit (+12,5%), dopo l’offerta di una delle società controllate dal fondo spagnolo Asterion.

Ben intonata anche Atlantia (+3,1%), nel giorno dell’assemblea per decidere su Autostrade per l’Italia. In rialzo le banche con Banco Bpm (+1,3%), Intesa (+0,9%) e Bper (+0,2%) mentre è in controtendenza Unicredit (-0,2%), piatta Mps. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 109 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,93%.

Nel Vecchio continente, con Londra chiusa per festività e senza Wall Street per il giorno della memoria, è in rialzo Parigi (+0,1%) mentre sono in rosso Francoforte e Madrid (-0,2%). Prosegue piatta Zurigo (+0,03%). Sui listini pesano le utility (-0,4%) e l’energia (-0,1%), con il rialzo del prezzo del petrolio e in vista della riunione dell’Opec di domani.

(ANSA).







