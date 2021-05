Borsa: Milano (+0,7%) maglia rosa in Europa, corre Mps

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 18 MAG – La Borsa di Milano (+0,7%) avanza ancora e indossa la maglia rosa in Europa. A Piazza Affari corre Mps (+7,3%), con l’istituto senese che resta in cerca del giusto partner nell’ambito del risiko bancario italiano. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 121 punti base con il rendimento del decennale italiano all’1,1%.

Oltre a Mps sono in buona forma anche le altre banche con Unicredit (+1%), Banco Bpm (+0,9%), Bper (+0,6%) e Intesa (+0,4%). In luce Mediobanca (+0,9%), dopo l’uscita di Fininvest da Piazzetta Cuccia con la vendita della quota del 2%. In positivo anche Generali (+0,9%), nel giorno della trimestrale e con la conferma dei target per il 2021.

In rialzo Stellantis (+1,1%), con la partnership con Foxconn.

Bene anche Cnh (+2,8%) e Ferrari (+0,7%). Il rialzo del prezzo del petrolio spinge il comparto dell’energia dove avanzano Saipem (+2,8%), Tenaris (+1,2%) e Eni (+1,3%).

Seduta in calo per Prysmian (-0,9%) e Atlantia (-0,8%). Male anche Banca Generali (-0,6%) e Fineco (-0,7%). (ANSA).







