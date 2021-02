Borsa: Milano apre a +2,95% con Draghi da Mattarella

Pubblicità

La Borsa di Milano apre in forte rialzo nell’attesa che l’ex presidente della Bce, Mario Draghi salga al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il primo Ftse Mib segna un +2,95% a 22.733 punti. Spread tra Btp e Bund in calo questa mattina dopo l’annuncio che Draghi incontrerà Mattarella. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso a 107 punti dai 116 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp è a quota 0,58%.

Avvio volatile per Piazza Affari con diversi titoli ancora in pre-apertura sfiora un +3%, per poi segnare un +1,71%. A trattazione regolare il Ftse Mib sale del 2,55% con l’evidenza dei bancari. In testa Intesa (+6%), Unicredit (+5,9%), Poste (+4,2%).

Apertura positiva anche per le principali Borse europee. La migliore è Francoforte (+1,09%) a 13.985 punti, seguita da Parigi (+0,85%) a 5.610 punti e Londra (+0,78%) a 6.567 punti dopo i primi momenti di contrattazione.

Piazza Affari lima il rialzo e scende sotto il 2%. Il Ftse Mib segna un +1,8% a 22.475 punti. Il listino partito a raffica con l’ex presidente della Bce, Mario Draghi atteso al Quirinale, perde l’abbrivio dopo il pmi servizi. Sempre in luce Atlantia e tra i bancari Unicredit, Intesa Sanpaolo, Poste. Cedente Ferrari. Vendite su Tenaris .





