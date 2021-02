Borsa: Milano bene con petrolio, corrono Tenaris e Saipem

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 15 FEB – Prima giornata di settimana e con il Governo Draghi insediato solida per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,83% a 23.604 punti, l’Ftse All share in rialzo dello 0,79% a quota 25.732.

La Borsa di Milano, sostenuta come tutti i mercati azionari soprattutto dalla tenuta del petrolio su quota 60 dollari al barile, non è stata la piazza azionaria più forte in Europa, dove Londra ha corso del 2,5%, ma comunque ha confermato il suo stato di salute recente.

Con lo spread sostanzialmente stabile, tra i titoli principali di Piazza Affari molto bene Tenaris che ha chiuso in aumento del 5,9% trainato dalla forza del greggio (Saras tra i ‘piccoli +5,6%), così come Saipem (+4,8%) ed Eni in rialzo finale del 2,7%. Acquisti anche su Leonardo e Buzzi (entrambi +2,5%), con Tim che è salito del 2,4% a 0,38 euro nel giorno della corsa a Parigi del suo primo azionista Vivendi, volato del 19% sulla possibilità di quotazione della controllata Universal music.

Generalmente positivo il settore del credito con Mediobanca (+1,7%) capofila nei rialzi, ma con la ‘piccola’ Mps in calo dell’1,3% finale a 1,278 euro. Nel paniere a elevata capitalizzazione di Milano, fiacca Ferrari (-0,2%) e vendite più consistenti su A2A, che ha ceduto l’1,1% dopo che il Tar della Lombardia ha bloccato le nozze con la brianzola Aeb. (ANSA).







