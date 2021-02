Borsa: Milano bene intonata, vola Tim, ok Tenaris e Saipem

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 24 FEB – E’ stata una buona seduta per Milano (+0,69%) e per le altre borse europee, aiutate dall’ andamento di Wall Street e dalla ripresa convinta del greggio in parallelo con la convinzione, ribadita dal presidente della Fed Jerome Powell, sulla necessità di misure di sostegno all’economia americana mentre il vaccino Johnson&Johnson ha ottenuto l’ok dalla Food and Drug Administration.

Fin dall’avvio a Piazza Affari ha corso Tim che ha concluso con un balzo del 9,16% a 0,41 euro grazie ai conti e al piano che mostrano per gli analisti la stabilizzazione del mercato domestico L’ad Luigi Gubitosi ha poi rassicurato sul progetto Rete Unica. E’ proseguito poi il recupero di Leonardo (+4,02%) e di Unicredit (+2,74%), banca poco impressionata dalla risalita dello spread sopra i 100 punti (il differenziale ha poi concluso a 99 punti). Effetto petrolio e attesa per i risultati hanno intanto aiutato Tenaris (+3,47%) e Saipem (+2,65%). Sul fronte opposto ha invece sofferto Atlantia (-2,03%) all’indomani del rally per l’offerta di Cdp su Aspi. Fuori dal paniere dei big gli acquisti sono tornati su Cattolica (+7,45%) grazie a Finint pronta a rilevare azioni proprie della compagnia pari al 10% del capitale. (ANSA).







