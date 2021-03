Borsa: Milano cauta (+0,04%), banche contrastate, su Poste

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 29 MAR – E’ cauta Piazza Affari (+0,04%) a metà seduta, con la settimana che precede le festività di Pasqua concentrata soprattutto sulla lotta alla pandemia, anche a livello internazionale. A Milano, dove lo spread è a 96,7 punti, sostanzialmente stabile, col rendimento del decennale italiano allo 0,61%, le banche vanno in ordine sparso, con Carige sempre in cerca di un riassetto. Guadagnano qualcosa Creval (+0,8%) col Cda che ha bocciato l’opa di Agricole, inoltre Banco Bpm (+0,4%) e Fineco (+0,1%), mentre è praticamente piatta Intesa (-0,09%) e perdono Unicredit (-1%) e Bper (-1,1%). In fondo al listino principale Exor (-1,2%) con Cnh (-1,2%), che aveva chiuso la settimana precedente con l’acquisizione di una quota minoritaria di Bennamann, produttore di tecnologie agricole.

In forma i petroliferi, a partire da Tenaris (+0,9%), Eni (+0,6%) e piatta Saipem (+0,04%), con la situazione deteriorata dal punto dei vista della sicurezza in Mozambico, col greggio in rialzo (+0,7%) a 61,4 dollari al barile, mentre stanno procedendo le operazioni per liberare il canale di Suez da una nave incagliata e il fermo aveva fatto correre il greggio nei giorni scorsi.

Male tra i farmaceutici Diasorin (-1%), che intanto ha ricevuto il via libera negli Usa ai test anti-covid. Decisi guadagni per Poste (+1,8%), e Tim (+1,6%). Bene Atlantia (+1,2%) nel giorno dell’assemblea sull’eventuale proroga per la scissione di Aspi e in attesa di una nuova offerta dalla cordata di Cdp. Fuori dal listino principale sprint della società d’intermediazione Conafi (+20,4%), del gruppo di biancheria Caleffi (+20,2%) e dell’immobiliare Nova Re (+13,9%) (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest