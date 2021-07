Borsa: Milano cauta (+0,2%), le banche in ordine sparso

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 02 LUG – Piazza Affari avanza cauta (+0,2%) nel pomeriggio, in linea cn le altre principali Borse europee.

Vanno bene i semiconduttori, con Stm, (+2%), guadagna la paytech delle banche Nexi (+1,8%), sono in forma Atlantia, con gli analisti che evidenziano come il traffico autostradale si ain aumento in Italia e in Spagna, con cali invece in Francia, e Exor (+0,9%). In ordine sparso i petroliferi, con qualche perdita per Eni (-0,2%), con volumi previsti in calo pe ril secondo trimestre, ma compensati da un rialzo del prezzo della materia prima, piatta Saipem (-0,05%) e un rialzo per l’impiantistica di Tenaris (+0,6%), mentre il greggio resta in leggero rialzo (wti +0,2%) a 75,4 dollari al barile. A diverse velocità le banche, con alcune che restano a galla, come Intesa (+0,06%) e Fineco (+0,1%) e altre meno convinte, come Unicredit (-1,2%), Banco Bpm (-1,1%) e Bper (-0,2%), mentre lo spread Btp-Bund è in lieve calo verso i 100 punti base, col rendimento del decennale italiano allo 0,77%.

Tra i titoli che patiscono ci sono Buzzi (-0,7%), Campari (-0,6%) e le assicurazioni, come Unipol (-0,6%) e Generali (-0,3%). Fuori dal listino principale bene Mediaset (+3,3%), su stime pubblicità e guadagni dell’anno, insieme alle mire europee, Piaggio (+2,6%) e Safilo (+2,2%), alle prese con l’aumento di capitale. (ANSA).







