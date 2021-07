Borsa: Milano chiude in rialzo con banche e Saipem

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 20 LUG – La Borse di Milano agguanta il rialzo, così come le altre Piazze europee, in scia al rimbalzo di Wall Street. A fine seduta il Ftse Mib segna un +0,59% a 24.107 punti. Mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta vicino ai 110 punti chiudendo in rialzo sia sui 108 punti dell’avvio sia sui 109 punti della chiusura di ieri. Stabile il rendimento del decennale italiano poco sotto lo 0,69%. Da registrare la corsa di Saipem (+2,68%) e, fuori dal paniere principale, della Popolare di Sondrio (3,27%).

In generale il settore delle banche avanza con la trimestrale sopra le attese di Ubs. In mostra Banco Bom (+2,17%). E, a seguire, Intesa Sanpaolo (+1,94%) e Unicredit (+1,36%) . Bene poi Moncler (+2%) che la prossima settimana diffonde i conti. In fondo al listino soffrono Amplifon (-1,74%) e Atlantia (-1,33%) così come Mediaset (-1,9%) pesante già ieri nel giorno dello stacco del dividendo e in attesa della uscita vicina di Vivendi. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest