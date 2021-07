Borsa: Milano chiude in rialzo, scivolano le banche

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 07 LUG – La Borsa di Milano (+0,23%) chiude la seduta in rialzo nonostante la performance negativa delle banche e dei titoli legati al petrolio. A Piazza Affari, in linea con gli altri listini europei, si respira aria di cauto ottimismo dopo le stime della Commissione europea sulla crescita economica. Lo spread tra Btp e Bund tedesco conclusa la giornata in lieve rialzo a 104 punti base, con il rendimento del decennale italiano stabile allo 0,74%.

Tra gli istituti di credito concludono le contrattazioni in rosso Unicredit (-1,6%), Banco Bpm (-1%), Bper (-0,9%), Intesa (-0,7%) e Mps (-0,8%). Vendite anche per Tim (-1,9%) mentre sale Mediaset (+0,9%). In fondo al listino Saipem (-2,8%). Male anche Eni (-0,9%) e Tenaris (-1,5%), con le incertezze sull’aumento della produzione del petrolio e con il prezzo in altalena.

Svettano i titoli della farmaceutica con Recordati (+3,3%) e Diasorin (+1,6%). Seduta all’insegna del buonumore per le utility dove si mettono in mostra Terna (+2%), dopo il piano di sviluppo che prevede 1,8 miliardi di investimenti. Salgono anche Hera (+2,2%), A2a e Enel (+1,6%), Italgas (+1,1%).

Conclude le contrattazioni in terreno negativo Autogrill (-1,5%), dopo un avvio sostenuto con le indiscrezioni di stampa su un’alleanza. (ANSA).







