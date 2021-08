Borsa: Milano cresce con Europa dopo Wall street e dati Usa

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 02 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente tutti in positivo dopo l’avvio in tenuta di Wall street e i dati macroeconomici dagli Stati Uniti: Parigi e Madrid salgono di un punto percentuale, Londra dello 0,7%, Amsterdam di mezzo punto percentuale, Milano e Francoforte delle 0,4%.

In Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è Tenaris in aumento del 3,9%, seguito da Leonardo (+2,8%), con Cnh e Azimut che crescono del 2,3%. Solide Stellantis (+2%) e Tim (+1,5%), con Generali che sale dello 0,7% nel giorno del Cda sulla semestrale. Deboli sia Mps sia Unicredit, entrambe in calo dell’1,2% nelle ore delle diverse ipotesi di assorbimento dell’istituto bancario toscano, mentre Ferrari cede il 2% dopo che il gruppo ha mantenuto invariati i principali target per l’anno.

Tra i gruppi a minore capitalizzazione, in crescita del 7% sia Saras dopo i conti sia Rcs sulla semestrale diffusa venerdì e diversi report, tra i quali uno particolarmente positivo di Akros. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest