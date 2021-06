Borsa: Milano fiduciosa (+0,9%), bene le banche, giù Stm

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 07 GIU – Inizio di settimana all’insegna della fiducia per Piazza Affari (+0,9%), la migliore tra le principali Borse europee, in una giornata in cui l’indice Setnix della fiducia degli investitori a giugno, sopra le attese, ha sostenuto i mercati anche di fronte alla debolezza di Wall Street, mentre negli Usa si rinforzano i timori di una crescita dell’inflazione, come evidenziano gli analisti. Spia è la salita del prezzo dell’oro (+0,5%) a 1.894 dollari l’oncia a sera.

A Milano, dove lo spread è salito oltre 111 punti e il rendimento del decennale italiano ha chiuso allo 0,91%, sono andate bene le banche, Unicredit in testa, con le prospettive di risiko bancario e il parere degli analisti di Jefferies, ma anche Banco Bpm (+1,5%), Fineco (+1,4%) e Bper (+1,3%), meno Intesa (+0,2%), fuori dalle prospettive di M&A. Nella parte alta del listino principale Poste (+2,2%), che ha aggiornato nuovamente il record storico, superando quota 12 euro, a 12,07 euro per azione. In netta controtendenza Stm (-1,3%), che come buona parte del comparto dei semiconduttori ha patito quelle che gli analisti definiscono nuove speculazioni sui metalli, tra le materie prime, che hanno visto tra gli altri salire rame (+1,7%) a 9.955 dollari la tonnellata e nichel (+0,7%) a 18.020 dollari alla tonnellata. Tra i petroliferi ha patito Saipem (-1%), non Eni (+0,7%), ed è rimasta debole nell’impiantistica Tenaris (+0,1%), col greggio in calo a sera (wti -0,2%) a 69,4 dollari al barile. Positivi Azimut e Pirelli (+1,9%), così come Recordati (+1,8%), Stellantis e Tim (+1,6%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Saras (+12,6%) a 0,85 euro, col favore degli analisti di Bofa, che prospettano un forte incremento dei margini con l’allentamento delle restrizioni per la pandemia. Quasi altrettanto la società d’investimento Mittel (+11,5%) a 1,7 euro. Molto bene Anima (+5,5%) con la raccolta di maggio positiva. Male invece Tiscali (-4,5%). Qualche guadagno per Guala Closures (+0,4%), in attesa in serata della chiusura dell’opa di Investindustrial. (ANSA).







