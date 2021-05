Borsa: Milano galleggia, corre la Popolare di Sondrio

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 27 MAG – La Borsa di Milano (-0,1%) galleggia, in linea con gli altri listini europei, in attesa di trovare una direzione con i dati macroeconomici che arriveranno dagli Stati Uniti. A Piazza Affari corre la Popolare di Sondrio (+3,2%), con Unipol (-0,27%) primo azionista con una quota del 6,9% e con le ipotesi di risiko che vedrebbero coinvolta Bper ( -0,3%).

Bene anche le altre banche con Banco Bpm (+1,1%), Mps (+0,6%), tra le protagoniste del consolidamento del settore.

Bene anche Unicredit (+0,8%) e Intesa (+0,5%). Intanto lo spread tra Btp e Bund tedesco prosegue stabile a 112 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,92%.

In rosso Campari (-0,8%) e Amplifon (-0,7%). Andamento negativo per le utility con Italgas e Hera (-0,4%), Terna (-0,3%) e Enel (-0,1%). Contrastati i titoli legati al petrolio con il presso del greggio in calo. Piatta Eni (+0,04%) mentre sono in rialzo Saipem (+0,5%) e Tenaris (+1,3%).

Ben intonate Leonardo (+1,2%) e Mediaset (+1%). In rialzo il comparto dell’auto con Stellantis (+0,4%) e Cnh (+0,5%). (ANSA).







