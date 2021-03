Borsa: Milano gira in calo (-0,15%), bene Leonardo giù Stm

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 10 MAR – Piazza Affari gira in calo a fine mattinata, con l’indice Ftse Mib che cede lo 0,15% a 23.787 punti, frenato dal calo di Stm (-1,8%), insieme al resto dei produttori di microchip in Europa. Fermo sopra quota 100 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Segno meno anche per Cnh (-1,74%), Fineco (-1,6%) e Moncler (-1,53%), dopo il collocamento del 3,2% a investitori istituzionali da parte di Ruffini Partecipazioni. Di segno opposto l’andamento di Leonardo (+5,67%), il cui amministratore delegato Alessandro Profumo ha illustrato i conti agli analisti. Bene anche Interpump (+2,52%), Campari (+2%) spinta dalla raccomandazione ‘hold’ (tenere in portafoglio) degli analisti di Hsbc, che hanno alzato il prezzo obiettivo a 8,5 euro. Il titolo, che supera i 10 euro per azione, tocca un nuovo record dallo scorso 12 febbraio. Acquisti anche su Tim (+1,5%) e Atlantia (+1,2%), su ipotesi di stampa di un ritocco dell’offerta per Aspi da parte di Cdp. Azzera il rialzo Stellantis (+0,03%), che ha reso incondizionata la distribuzione di azioni Faurecia ai propri soci. Tiene Eni (+0,2%), mentre peggiorano Banco Bpm (-1,12%), Unicredit (-0,93%), Bper (-0,86%) e Intesa (-0,44%). In controtendenza Mps (+0,9%), pesante la Juventus (-8,17%) dopo la sconfitta contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions. (ANSA).







