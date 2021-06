Borsa: Milano giù (-0,6%), pur con dati industria in rialzo

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 10 GIU – Prosegue in rosso Piazza Affari (-0,6%), nonostante i dati diffusi dall’Istat sull’aumento oltre le stime della produzione industriale ad aprile. Milano è in linea con le altre principali Borse europee, tutte negative tranne Londra, così come sono in calo i future Usa. A resistere in positivo nel Ftse Mib sono una manciata di titoli, con in testa Stm (+2,1%) tra i semiconduttori. Bene Atlantia (+0,9%), Buzzi (+0,6%), la paytech delle banche Nexi (+0,5%) e tra queste Unicredit (+0,1%), infine Pirelli (+0,2%). Male le altre banche, da Bper (-0,8%) a Intesa (-0,6%). Pesanti Cnh (-2,7%) e Stellantis (-2,5%), che è coinvolta attraverso Peugeot nell’inchiesta di Parigi sulle emissioni dei diesel. Giù in scia Exor (-1,2%). Nell’industria male Prysmian (-2,2%), tra i farmaceutici Diasorin (-1,2%). In rosso Poste (-0,9%), Enel (-0,7%).

No brillano i petroliferi, a guardare Eni e Saipem (-0,6% entrambe) e negli impianti Tenaris (-0,3%), col greggio che rialza la testa ma arriva solo ad essere piatto (wti +0,04%) a 69,9 dollari al barile. (ANSA).







