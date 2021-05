Borsa: Milano guadagna (+0,3%), su assicurazioni e industria

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 07 MAG – Gira in positivo a metà seduta Piazza Affari (+0,3%), mettendosi in linea con le altre principali Borse europee. A Milano guadagnano le assicurazioni, da Unipol (+3,3%), in vista dei conti della prossima settimana, a Generali (+1%). Prosegue con le sedute in rialzo dopo i conti Cnh (+2,3%) e sono in salita Stm (+1,5%) tra i semiconduttori e nell’industria Interpump (+1,3%) e Leonardo (+1%), il giorno successivo ai conti. Le auto sono nuovamente in ordine sparso, in positivo Stellantis (+0,7%) il giorno dopo la trimestrale, e in negativo Ferrari (-0,7%).

Cambia rotta Tim (+0,4%). In forma le utility, a partire da A2a (+1,6%).

Rallenta Unicredit (+0,6%) e Mps (+0,3%) in positivo Intesa (+0,2%) mentre patiscono Fineco (-0,1%), ma soprattutto Bper (-0,5%) e Banco Bpm (-0,7%), con lo spread salito sopra 118 punti. Tra i petroliferi, col greggio piatto (wti +0,08%) a 64,7 dollari al barile, è quasi invariata Saipem (-0,05%) e guadagna qualcosa Eni (+0,1%). Debole Enel (-0,5%), la giornata dopo la trimestrale. In perdita Inwit (-1,2%) e Campari (-1%). Pesante Tenaris (-2,3%). (ANSA).







