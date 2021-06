Borsa: Milano in lieve calo, pesante Safilo, corre Unipol

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 30 GIU – La Borsa di Milano (-0,13%) prosegue la seduta in lieve calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari vola Unipol, dopo la decisione di Koru che punta ad acquistare il 3,35% del capitale.

Pesante Safilo (-12%), dopo la decisione del cda di convocare l’assemblea per un aumento di capitale da 135 milioni. Lo spread tra Btp e Bund scende a 105 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,87%.

In calo il comparto dell’energia con il prezzo del petrolio in rialzo in vista della riunione dell’Opec. In rosso Eni (-0,3%), Tenaris (-0,2%) e Saipem (-0,1%). In ordine sparso le banche con Unicredit (-0,8%), Intesa (-0,6%), Banco Bpm (-0,3%) mentre sono in rialzo Mps (+0,4%) e Bper (+0,6%).

Seduta in negativo per il comparto dell’auto dove Cnh cede l’1% e Stellantis (-0,7%). Male anche Atlantia (-0,9%) e Autogrill (-0,6%), quest’ultima dopo aver completato l’aumento di capitale da 600 milioni di euro. (ANSA).







