Borsa: Milano in rialzo con Unipol, giù le banche

(ANSA) – MILANO, 09 AGO – La Borsa di Milano (+0,4%) imbocca la strada del rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari sugli scudi Unipol (+2,2%), dopo i conti positivi del semestre e la cedola scongelata. Andamento negativo per le banche, alle prese con le ipotesi del consolidamento del settore. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano scende allo 0,55%.

Seduta all’insegna del buonumore per Amplifon (+1,3%), Stm (+1%) e Stellantis (+0,9%). Bene anche Tim (+0,3%), con l’accordo di coinvestimento di iliad in FiberCop sulla fibra.

Andamento negativo per gli istituti di credito. In fondo al listino Bper (-1,2%), Mps (-1%), alle prese con l’ipotesi di una operazione con Unicredit, Banco Bpm (-0,7%), dopo l’intervista dell’amministratore delegato Giuseppe Castagna sul futuro della banca e il risiko. e Unicredit (-0,1%). Poco mossa Intesa (+0,08%). In rosso i titoli legati al petrolio con il calo del prezzo del greggio. Debole Eni (-0,5%), Tenaris (-0,6%), e Saipem (-0,2%). (ANSA).







