Borsa: Milano piatta ai massimi settembre 2008, brilla Nexi

(ANSA) – MILANO, 08 GIU – Piazza Affari archivia la seduta in calo marginale (Ftse Mib -0,06% a 25.809 punti) sui massimi da metà settembre 2008, in linea con la cautela prevalente sui mercati europei e a Wall Street dove peraltro l’indice S&P 500 ha raggiunto e poi lasciato il record storico di un mese fa.

L’attenzione negli Usa è rivolta ai dati sui prezzo al consumo giovedì sulla base dei quali sarà possibile valutare se la Fed comincerà a rivedere le poliche espansive per tenere sotto controllo l’inflazione. Nella stessa giornata occhi rivolti alla Bce in Europa.

Nella seduta odierna intanto è calata, in controtendenza rispetto alle attese, la produzione industriale in Germania di aprile e ha deluso le aspettative anche l’indice Zew e Francoforte ne ha risentio (Dax -0,23%). In compenso il Pil dell’eurozona è sceso nel trimestre meno delle previsioni. Con lo scenario macro rimastato in sottofondo a Milano si è messa luce Nexi (+1,86% a 16,9 euro) alla qualeJefferies ha alzato il target price da 20 a 25 euro mentre in coda al listino principale è finita Unicredit (-1,07%), premiata alla vigilia dalla stessa casa d’investimento, insieme a Intesa (-1,03%). La maglia nera è tuttavia andata ad Amplifon (-1,23%). Corsa finale invece nel risparmio gestito per Mediolanum (+1,92%), sul podio con Banca Generali (+1,21%) Ha debuttato infine col botto The Italian Sea Group (+7,16% a 5,25 euro) (ANSA).







