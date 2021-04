Borsa: Milano piatta con Europa, bene Moncler in scia a Lvmh

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 14 APR – Pochi spunti sui mercati azionari europei nella prima parte della giornata: tutti i listini si muovono attorno alla parità con la parziale esclusione di Parigi, che sale dello 0,2% soprattutto grazie agli acquisti su Lvmh, in rialzo di quasi il 3% oltre i 612 euro dopo i conti del primo trimestre resi noti ieri a Borse chiuse.

Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che viaggia senza scosse attorno ai 103 punti base, Piazza Affari (Ftse Mib -0,1%, in lieve peggioramento rispetto all’avvio) guarda soprattutto al buon rialzo di Moncler che sale del 2,4% in scia al gruppo francese della moda e del lusso, seguita da Diasorin in aumento dell’1,5%. Tra i titoli principali, calmi i bancari con leggere vendite su Unicredit e Banco Bpm, che cedono lo 0,8%, la stessa perdita accusata da Enel.

Nel paniere a minore capitalizzazione, in rialzo dell’1,7% Monte dei Paschi, mentre Tod’s si muove calma dopo la corsa delle sedute precedenti. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest