Borsa: Milano rimane in calo (-0,8%), male le banche

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 27 LUG – Resta in calo Piazza Affari (-0,8%) nel primo pomeriggio, in linea con le altre principali Borse europee, con i future negativi a Wall Street, salvo quello del Nasdaq, che è piatto. In cima al Ftse Mib c’è Campari (+4,3%) nel giorno dei conti, diffusi prima dell’avvio delle contrattazioni anche da Italgas (+0,3%). Va bene Moncler (+1,3%) nel lusso, che li attende a chiusura dei mercati. Positivi i farmaceutici, da Recordati (+0,7%) a Diasorin (+0,1%). Continua invece a non fare prezzo Carige, al ritorno in Borsa.

Male le banche, da Unicredit (-2%) a Banco Bpm (-1,7%), Intesa (-1,4%) e Bper (-1,3%), eccezione Fineco (+0,5%). Male la paytech Nexi (-1,9%). In leggera crescita, a 106 punti base, lo spread Btp-Bund, col decennale italiano allo 0,62%. Petroliferi in calo, cominciando dall’impiantistica di Tenaris (-1,4%), per proseguire co Saipem (-1,2%) e Eni (-0,9%), col greggio piatto (wti -0,06%) a 71,8 dollari al barile. Negative Poste e Tim (-0,9% entrambe), in calo le auto, con Stellantis (-0,7%).

(ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest