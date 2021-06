Borsa: Milano ritocca massimi con Nexi, banche e Unieuro

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 08 GIU – Milano prova ad aggiornare i massimi dal 2008 con il Ftse Mib ancora in rialzo in un contesto di cauto ottimismo sulle Borse europee, dove gli investitori in attesa di conoscere i dati sull’inflazione Usa e le indicazioni di politica monetaria della Bce, entrambi in calendario giovedì.

A Piazza Affari prende il largo il produttore di yatch The Italian Sea Group (+8,8%), oggi al debutto. Acquisti su Nexi (+2,4%) e sui bancari, con Mps (+3%), Banco Bpm (+1,6%) e Unicredit (+1,2%) in testa ai rialzi. Bene anche Snam (+1,2%), Tim (+1,1%) e Leonardo (+1,1%), che ha annunciato una piccola acquisizione, rappresentata del 70% del capitale di Alea. Segue a ruota A2A (+0,9%), in scia alle indiscrezioni di una possibile partnership con il fondo Ardian nelle rinnovabili.

Le prese di beneficio colpiscono Interpump (-1%), Eni ritraccia (-0,6%) in scia al petrolio, deboli Prysmian (-0,9%) e Tenaris (-0,8%). Fuori dal Ftse Mib corre Unieuro (+4,3%), che domani presenterà il nuovo piano strategico. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest