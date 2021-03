Borsa: Milano solida con Europa, corre Cnh, positiva Creval

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 30 MAR – La tensione sui tassi dei titoli di Stato mondiali e anche il default dell’hedge fund Archegos che rischia di trascinare al ribasso diverse banche d’affari non ha spaventato i mercati azionati europei: la Borsa di Milano con l’indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,88% a 24.636 punti e l’Ftse All share in rialzo dello 0,78% a quota 26.808.

Il listino di Londra è stata più cauto con un aumento finale dello 0,53%, mentre Francoforte ha chiuso in crescita dell’1,29% e Parigi in rialzo dell’1,21%. Lo spread tra il Btp italiano e il Bund tedesco a 10 anni ha chiuso a 96 punti punti base, stabile rispetto all’avvio di seduta, ma in rialzo allo 0,67% il rendimento finale del prodotto del Tesoro, che in corso di giornata ha toccato un massimo dello 0,72%.

Le Borse hanno guardato di più ai dati macro incoraggianti per diverse economie del Vecchio continente e in Piazza Affari tra i titoli a maggiore capitalizzazione il migliore è stato Cnh, in aumento finale del 4,3% a 13,4 euro in attesa che si definisca l’offerta cinese su Iveco. In crescita di oltre tre punti Pirelli, Leonardo e Unipol, con Banco Bpm (+2,2%) e Unicredit (+2%) che sono stati i gruppi migliori tra i bancari. Nel paniere principale fiacca Enel (-0,8%), deboli sia Terna (-1,2%) sia Hera (-1,4%). Tra i titoli a minore capitalizzazione, positiva dello 0,6% a 12,2 euro il Credito valtellinese con l’avvio dell’Opa di Credit Agricole. (ANSA).







