Borsa: Milano solida con Europa dopo Zew, corre Volkswagen

(ANSA) – MILANO, 16 MAR – Lieve miglioramento per i mercati azionari europei dopo la rilevazione Zew del ‘sentiment’ sull’economica tedesca che in marzo è salita a 76,6 punti, facendo meglio delle stime degli analisti: Londra sale dello 0,8%, Francoforte e Milano dello 0,6%, con Madrid, Parigi e Amsterdam in crescita dello 0,3%. Corre Volkswagen dopo i conti, con una crescita a Francoforte del 17% a 281 euro.

I listini superano la boa di metà giornata guardando soprattutto all’avvio della riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal reserve, che si apre oggi e darà i suoi risultati domani, e in attesa dell’avvio di Wall street dopo i nuovi record della vigilia.

Piazza Affari non paga la leggera tensione sui titoli di Stato italiani, con lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni sui 96 punti base e il tasso del titolo del Tesoro allo 0,62%. In particolare a Milano spiccano sempre Banco Bpm (+3,4%) e Bper (+2,3%) con il ritorno delle ipotesi di aggregazione nel settore, con Mediobanca e Unicredit che salgono di oltre due punti percentuali.

In Europa forte Iliad (+6%) a Parigi dopo i conti e sul listino londinese AstraZeneca, che sale del 3,5% nonostante lo stop alla somministrazione del suo vaccino anti Covid in molti Paesi europei ma con il titolo che è sostenuto dalla definizione della cessione della quota del gruppo farmaceutico in Viela Bio.

