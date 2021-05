Borsa: Milano tiene (+0,2%) con le banche, corre il lusso

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 12 MAG – Tiene Piazza Affari a inizio seduta (+0,2%), dopo un breve passaggio di tendenza in negativo, con alcuni titoli di industria e banche che sostengono il listino principale. Vanno bene Prysmian (+0,9%), Tenaris (+0,8%) nell’impiantistica petrolifera e tra i semiconduttori rimbalza Stm (+0,5%), nonostante la seconda seduta in calo per il settore nelle Borse asiatiche. Bene Cnh (+1,3%). Tra le banche, con lo spread stabile poco sotto 115 punti base, il giorno dopo i conti vè in rialzo Fineco (+0,8%), Unicredit sale (+1%) con l’annuncio della riorganizzazione manageriale, superando la soglia dei 10 euro e tornando così ai livelli pre-Covid di fine febbraio 2020.

Non è favorita dai conti della vigilia Mediobanca (-0,3%) ed è debole Intesa (-0,1%).

In rialzo nel lusso Moncler (+1,6%) e tra i gruppi del comparto che alla vigilia hanno diffuso i conti, rally di Safilo (+12%), e corsa di Ferragamo (+5%). Patisce Mediolanum (-2,7%) la giornata dopo la trimestrale, inizia un’altra seduta in rosso Diasorin (-0,7%) e soffre Atlantia (-0,8%). Coi conti appena usciti non reagisce Snam (+0,04%), guadagnano invece Mediaset (+1,1%) e parecchio Edison (+2,1%). (ANSA).







