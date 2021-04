Borsa: Milano tiene con Europa dopo Wall street, debole Tim

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 01 APR – Mercati azionari del Vecchio continente in generale leggero rialzo dopo l’avvio di Wall street: Amsterdam resta nettamente la migliore con un aumento dell’1,1% e la corsa del 6% del titolo del gruppo di investimenti Prosus, seguita da Londra e Francoforte positive di mezzo punto. Parigi cresce dello 0,4%, mentre Milano segna un rialzo dello 0,2% con l’indice Ftse Mib. Fiacca Madrid, che oscilla attorno alla parità.

Tra i titoli principali di Piazza Affari, debole dall’avvio Tim (-1,7% a 0,45 euro) dopo la partenza dell’attività di FiberCop, la nuova società in cui sono confluite la rete secondaria del gruppo e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, con Tim all’80% e Fastweb al 20%. In calo dello 0,8% Inwit, Enel e Nexi, mentre viaggiano attorno alla parità le banche principali. In rialzo di quasi un punto percentuale Eni, forte Leonardo che sale dell’1,9%, con Recordati che corre del 2,7%.

Fuori dal paniere a elevata capitalizzazione, solida ma lontana dai massimi di giornata Mps (+3% a 1,18 euro), mentre Autogrill si muove attorno alla parità dopo una partenza debole con la comunicazione della cessione delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un consorzio controllato e guidato da Blackstone. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest