Borsa: stretta Cina frena ancora Hong Kong,Europa verso calo

(ANSA) – MILANO, 27 LUG – Ancora una seduta contrastata per le Borse di Asia e Pacifico con Hong Kong che, a scambi in corso, scivola di nuovo (-2,55%) sulla stretta della Cina sull’hi-tech (il cui indice lascia sul terreno il 5%) e sul settore dell’istruzione privata e dell’immobiliare. Più contenuta la flessione di Shanghai (-0,54%) e Shenzhen (-0,88%).

In rialzo invece Tokyo (+0,49%) , Seul (+0,32%) e Sydney (+0,5%).

Negativi tanto i future sugli Stati Uniti, quanto quelli sull’Europa in una giornata in cui il Fondo monetario pubblica l’aggiornamento del World Economic Outlook. In Italia l’Istat diffonde i dati sul commercio estero extra Ue di giugno. In agenda diverse trimestrali, oltre ad Italgas già diffusa, sono attese Campari, Moncler, Tim. Dagli Usa i conti di Apple, Microsoft e Visa oltre ad una serie di macro tra cui gli ordinativi dei beni durevoli di giugno, l’indice dei prezzi delle case a maggio e la fiducia consumatori di luglio. (ANSA).







