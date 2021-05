Borsa:Asia chiude contrastata, bene la Cina con colloqui Usa

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 27 MAG – Le Borse asiatiche chiudono contrastate con i timori sull’andamento dell’inflazione. Bene la Cina con la ripresa dei colloqui commerciali con gli Usa. Sui mercati tiene banco il tema dei prezzi delle materie prime con gli investitori che guardano anche all’andamento dei contagi da coronavirus.

Tokyo chiude in terreno negativo con il Nikkei che cede lo 0,33% a quota 28.549 punti. Sul fronte valutario lo yen tratta a 109,11 sul dollaro, e sull’euro a 133,10. Vola la Borsa di Manila (+5,1%), con il peso filippino in rialzo sul dollaro e la bilancia dei pagamenti passata a un’eccedenza di 2,6 miliardi di dollari ad aprile. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+0,27%), Shenzhen (+0,56%) e Mumbai (+0,31%).

In calo Seul (-0,1%) e Hong Kong (-0,26%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dall’Italia la fiducia dei consumatori e delle imprese e la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti i la stima del Pil, gli ordinativi dei beni durevoli, le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e l’andamento del mercato immobiliare. (ANSA).







