Borsa:Europa in rialzo con Wall Street,fari su materie prime

(ANSA) – MILANO, 07 LUG – Le Borse europee proseguono gli scambi in terreno positivo dopo l’avvio di Wall Street. I listini sono sostenuti dal comparto dei materiali (+1,6%) con le industrie minerarie (+2,8%) che si mettono in mostra.

L’attenzione degli investitori si concentra sui prezzi delle materie prime dove il minerale di ferro avanza dell’1,3%, l’oro è poco mosso mentre il rame sfiora un rialzo del 2%. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro scende a 1,1804 a Londra.

L’indice d’area Stoxx 600 avanza dello 0,7%. Tra i listini del Vecchio continente si mette in mostra Francoforte (+1,1%).

Bene anche Londra (+0,5%), Milano (+0,3%) e Parigi (+0,1%) mentre è poco mossa Madrid (+0,09%). Andamento positivo per il comparto dell’informatica (+1,7%) mentre sono in calo l’energia (-0,7%) e le banche (-0,2%).

A Piazza Affari scivola Saipem (-2,1%), Tenaris (+1,3%) e Eni (-1%). In rosso anche le banche con Unicredit (+1,8%), Bper (+1,4%), Banco Bpm Bpm (-1,2%) e Intesa (-1%). Nel listino principale è in rosso anche Tim (-1,8%) e Autogrill (-1,4%).

Sugli scudi Recordati (+3,7%). Bene anche le utility dove avanzano Terna (+1,8%), Hera (+1,6%), A2a e Enel (+1,5%).

