Borsa:Europa positiva,torna ottimismo con calo materie prime

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 14 MAG – Borse europee in stabile rialzo, in scia con la chiusura di Wall Street. I mercati appaiono ottimisti e scommettono su una robusta ripresa economica dopo i timori per l’inflazione negli Stati Uniti. Al clima positiva contribuisce anche la frenata dei prezzi delle materie prime tra cui il minerale di ferro (-6%) e il rame (-1%). In lieve rialzo, invece, l’oro e il petrolio.

Con i prezzi delle “materie prime in calo, le preoccupazioni per l’inflazione diminuiscono e l’ottimismo sulla ripresa. La calma deve tornare sul mercato dopo questa settimana”, spiega Jaime Espejo, gestore di fondi azionari presso Imantia Capital a Madrid. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è in ripresa a 1,2123 a Londra.

L’indice d’area stoxx 600 avanza dello 0,3%. In rialzo Londra (+0,56%), Madrid (+0,47%), Parigi (+0,24%) e Francoforte (+0,13%). I listini sono sostenuti dalla gran parte dei settori in positivo. Le banche avanzano dello 0,7%, le utility e le tlc dello 0,3% e l’energia dello 0,1%. Arretra il comparto dell’indutria mineraria (-1%). In crescita il settore dei semiconduttori (+0,2%). (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest