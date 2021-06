Borsa:Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,4%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 28 GIU – Le Borse europee proseguono in calo dopo l’avvio in terreno positivo di Wall Street. I mercati risentono dei timori per l’incremento dei contagi della variante Delta del coronavirus. Pesa il turismo (-2,5%) e le compagnie aeree (-3,4%) dopo le restrizioni decise da Portogallo e Spagna per i visitatori in arrivo dal Regno Unito.

L’indice d’area stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Madrid (-1,1%), Londra (-0,3%), Milano (-0,4%) e Parigi (-0,2%) mentre è in controtendenza Francoforte (+0,2%). Nel Vecchio continente andamento negativo per l’energia (-1,4%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Male anche le auto (-0,3%) e le banche (-0,7%). Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1930.

A Piazza Affari vendite sulle banche con Banca Mediolanum (-1,7%), Bper (-1,6%), Banco Bpm (-1,4%), Unicredit (-1%) e Intesa (-0,9%). Male Ferragamo (-1,7%), nel giorno della nomina di Marco Gobbetti come amministratore delegato. In rialzo Ferrari (+1%), Terna (+0,8%), Amplifon (+0,6%). (ANSA).







