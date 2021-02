Brembo: fonti rinnovabili 30% approvvigionamento energetico

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 04 FEB – La sostenibilità come opportunità e non solo come scelta etica. E’ la filosofia di Brembo che è impegnata a ridurre anno dopo anno le proprie emissioni di CO2, a migliorare la gestione delle risorse idriche e ad aumentare l’efficienza energetica.

Tutti gli stabilimenti Brembo nel mondo sono certificati ISO 14001. Inoltre negli anni l’azienda ha costantemente aumentato l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, che oggi rappresentano il 30% del totale. Interventi che hanno consentito di ottenere importanti risparmi e una significativa riduzione dei costi.

Brembo è inoltre impegnata anche verso l’esterno per favorire ecosistemi di imprese sempre più sostenibili. L’azienda si è organizzata con dei processi di selezione dei propri fornitori che tengano fortemente in considerazione la loro attitudine alla sostenibilità.

Anche le persone sono protagoniste della sostenibilità. Brembo è una realtà in cui lavorano oltre 10.800 collaboratori in 14 Paesi di 3 diversi continenti e il gruppo è impegnato a diffondere al proprio interno una cultura della sostenibilità sempre più inclusiva e partecipata con l’adesione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, un programma composto da 17 obiettivi noti come “Sustainable Development Goals”. Con l’intento di coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento di questi traguardi, l’azienda ha lanciato il progetto “We support SDGs”, stimolando le persone a diventare portavoce della sostenibilità sia nella vita aziendale sia nella vita privata. (ANSA).







