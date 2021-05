Campari: vendite del trimestre +12,1%, raddoppia l’utile lordo

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 04 MAG – Le vendite di Campari nel primo trimestre sono state pari a 397,9 milioni (+10,5% su base totale, o +17,9% a livello organico). Se confrontate con il primo trimestre 2019, che rappresenta la base di riferimento invariata rispetto all’impatto Covid 19, la crescita organica è stata pari al 12,1%.

L’effetto perimetro è stato leggermente negativo (-0,8%), l’effetto cambi è risultato negativo e pari a -6,6%, principalmente guidato dalla svalutazione del dollaro americano e delle valute dei mercati emergenti. L’utile del gruppo prima delle imposte è stato pari a 64,8 milioni, in aumento del 112,1%. L’utile del gruppo prima delle imposte rettificato, che esclude le rettifiche per proventi (oneri) operativi e finanziari, nonché la rivalutazione al fair value dell’investimento nella joint venture sudcoreana per un ammontare totale netto positivo pari a 0,7 milioni, è pari a 64,1 milioni, in crescita del’84,7%.

Il gruppo lancia intanto la divisione Rare, un nuovo approccio per affermare il marchio tra i principali player del segmento degli spirit luxury. Oltre agli Stati Uniti, è previsto uno sviluppo dell’iniziativa Rare, arricchita con le migliori espressioni dal portafoglio dei brand leader del gruppo italiano in selezionati mercati europei e in Australia, nonché nel canale e-commerce. (ANSA).







